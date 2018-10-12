İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutuna bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı.İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç bir gelişme yaşandı. Konutun önüne beyaz renkli bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı.
Suudi Arabistan Konsolosluk konutunda ilginç gelişme
İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluk konutuna bir minibüsle temizlik maddeleri getirildi. Minibüsle getirilen fırça, deterjan ve çamaşır suları konuta taşındı.