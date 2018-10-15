Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesini kabul edeceği iddiası

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul eden bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.

CNN’in kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında yanlış giden bir durum nedeniyle öldüğünü kabul edecek bir rapor hazırlıyor. İddiaya göre rapor hala hazırlanma aşamasında ve değişebilir. Kaynaklara göre, raporda Kaşıkçı’nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağı belirtildi.