Suudi prenslerin tespihleri Adana’dan

Adana’da 15 yıldır tespih üreten İsmail Şimşek, yılda ortalama 500 bin adet üretim yaptıklarını, bunun 30 binini ihraç ettiklerini, Suudi prenslerinin de özel tasarımlı siparişler verdiklerini söyledi.Babasından öğrendiği mesleği 15...

Adana’da 15 yıldır tespih üreten İsmail Şimşek, yılda ortalama 500 bin adet üretim yaptıklarını, bunun 30 binini ihraç ettiklerini, Suudi prenslerinin de özel tasarımlı siparişler verdiklerini söyledi.

Babasından öğrendiği mesleği 15 yıldır devam ettirdiğini belirten İsmail Şimşek, dizilerin de etkisiyle tespihlere son zamanlarda ilginin arttığını söyledi. Tespihin Osmanlı’dan günümüze kadar toplumun ilgi odağı olduğunu ifade eden Şimşek, "Günümüzde tespih teknolojiyle birlikte daha da gelişti. Şimdi daha farklı materyaller ve doğal taşlar kullanılıyor" dedi.

Tespihlerin günümüzde bir araba ya da ev ile takas edildiğine dikkat çeken Şimşek şöyle devam etti:

"Racon kesen diziler tespih piyasasını hareketlendirdi. Bizim insanımız vurdu kırdı olayını sever. Oralarda izliyorlar bu nedenle satışlarda biraz daha etkisi oldu. Avrupa’da 15 ülkeye yakın tespih ihracatımız var. Hollanda, Almanya ve Amerika’ya kadar tespih gönderiyoruz ve bunları daha çok bizim Türkler kullanıyor. Yılda Avrupa’ya 30 bin adet ihracatımız oluyor bu sadece bizim yolladığımız."

Şimşek, Ortadoğu’ya da tespit sattıklarını vurgulayarak, "Daha çok Suudi Arabistan’a gönderiyoruz tespihleri. Onlar tespihi çok severler ve korkunç rakamlar öderler. Prensler özellikle kullandıkları tespihler bir tek kendilerinde olsun isterler ve özel olmasını isterler. Bu yüzden onlara biz tespihleri özel olarak tasarlarız. Biz buradan Suudi prenslere tespih gönderiyoruz bizimle irtibata geçiyorlar özel tasarım yapıyoruz. Normal sattığımız tespihler değil, kendilerinde olan tespihlerin kimsede olmasın istiyorlar. Onların parayla işi olmadığını düşünüyorum bir tespihe rahatlıkla 100 bin lira ödüyorlar" diye konuştu.

Şimşek bir yılda ortalama 500 bin tespih ürettiklerini de sözlerine ekledi.