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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:55

Tabiat parklarına bir yenisi daha eklendi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Durasan Şah Tabiat Parkı’nı Türkiye’nin 226’ıncı tabiat parkı ilan etti.Kahramankazan’da düzenlenen toplu temel atma merasimine katılan Orman ve Su İşleri...

Tabiat parklarına bir yenisi daha eklendi
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Durasan Şah Tabiat Parkı’nı Türkiye’nin 226’ıncı tabiat parkı ilan etti.

Kahramankazan’da düzenlenen toplu temel atma merasimine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada sürpriz yaparak Türkiye’nin 226’ıncı tabiat parkı olarak Durasan Şah Tabiat Parkı’nı ilan etti. Bakan Eroğlu, Ankara’da çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek, “Tabiatı korumakla mükellef olan Bakanlığımız, Ankara iline 55 kilometre mesafede bulunan bin 458 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Ankara’nın tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Bakan Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, devlet ormanı statüsünde olup yaban hayvanları hayatı bakımından zengin. Alanda ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan gibi yaban hayvanlarının yanı sıra birçok kuş türü de yaşıyor. Tarihi açıdan ise saha yakınındaki Tekke köyü, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında bölgenin hakim durumda kişisi olan Durasan Şah’ın doğduğu köy olduğu için “Beyköy”, Durasan Şah’ın yaptırdığı cami, zaviye ve türbesinin bulunması ile de “Zaviye” adını aldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Tekke” olan bölgenin adı, tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte “Verimli” olarak değiştirildi. Halkın müracaatı üzerine 1998 yılında ismi tekrar “Tekke” olarak değiştirildi.
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