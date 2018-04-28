Tahran - Erbil arasında uçak seferleri başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği tartışmalı referandumun ardından askıya alınan Tahran-Erbil arasındaki uçak seferleri tekrar başladı.

IKBY, İran İlişkiler Bürosu Müdürü Abdullah Salih tarafından yapılan açıklamada İranlı Mahan Turizm Şirketi’nin uçuşlarının bugün başladığını belirtti. Salih, “Söz konusu karar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uçak seferlerinin yeniden başlaması iki taraf arasındaki ekonomik ilişkiler açısından büyük bir önem taşmaktadır” ifadesini kullandı.

Bundan önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Erbil Konsolosu Murtada Haydari, Tahran - Erbil seferlerinin haftada 2 kere yapılacağını ancak ileride sefer sayısının artacağına dikkat çekerek, “Süleymaniye uçak seferlerinin yeniden başlaması için prensip olarak anlaşma sağlandı ancak bazı teknik nedenlerden dolayı henüz başlatılmadı” diye konuşmuştu.