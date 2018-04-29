Taht için değil mesir için yarıştılar

Bu yıl 478’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde Manisa’da şehzadelik yaptıktan sonra tahta çıkan sultanlar ve şehzadelerin temsili karakterleri Sultan Camisi minare ve kubbelerinden saçılan mesir macunlarından...

Bu yıl 478’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde Manisa’da şehzadelik yaptıktan sonra tahta çıkan sultanlar ve şehzadelerin temsili karakterleri Sultan Camisi minare ve kubbelerinden saçılan mesir macunlarından kapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Türkiye ve dünyanın en eski geleneklerinden biri olan Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Manisa’da şehzadelik yapan sultanlar ile şehzadeler ve sultanların temsili karakterleri de festival boyunca saçılan mesir macunlarından kapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Sultan ve şehzadelerin mesir kapma mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken, bazı karakterlerin yanlarında getirdikleri poşetlere mesir macunu doldurdukları görüldü.