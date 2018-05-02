Taiz’de son 3 yılda ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Yemen’de 3 yıldır süren iç savaş, ülkenin en kalabalık üçüncü kenti olan Taiz’de 3 bin 21 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yemen’de 3 yıldır süren iç savaş, ülkenin en kalabalık üçüncü kenti olan Taiz’de 3 bin 21 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yemen’deki İnsan Hakları Enformasyon ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 yıldır iç savaşın etkili olduğu Yemen’deki can kayıplarına ilişkin raporu açıkladı. Raporda, başkent Sana olmak üzere birçok kentin kontrolünün Husilere geçtiği ve hemen hemen her şehirde insan hakları suçu işlendiğine dikkat çekildi. Ülkenin güney batısında bulunan Taiz kentinin Husiler tarafından kuşatıldığı aktarılan raporda, kente gıda ve ilaç girişine izin verilmediğine işaret edildi. Raporun, 21 Mart 2015 ila 31 Mart 2018 tarihlerini kapsadığı ifade edildi. Ülkenin en kalabalık üçüncü kenti olan Taiz’de Yemen ordusu ile Husiler arasındaki iç savaşta 680 çocuk ve 371 kadın olmak üzere en az 3 bin 21 kişinin hayatını kaybettiği, bin 655’i çocuk ve 2 bin 449’u kadın olmak üzere 16 bin sivilin de yaralandığı duyuruldu.

Husilerin Taiz’e binlerce mayın döşediğine dikkat çekilen raporda, mayınlı saldırılar sonucu 32’si çocuk, 14’ü kadın olmak üzere 714 sivilin hayatını kaybettiği, 38 çocuk ve 17 kadının aralarında bulunduğu bin 132 sivilin yaralandığı belirtildi. Raporda baz alınan tarih süresince 2 bin 861 ailenin yerlerinden edildiği belirtildi. Husiler tarafından kuşatılan Taiz’de bin yüz günün geride kaldığı kaydedildi.

Öte yandan, Taiz’in Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda en çok sivil kaybı veren kent olduğu aktarıldı.