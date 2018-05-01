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01 Mayıs 2018 Salı 08:39

Taksim Meydanı havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Meydan ve meydana çıkan yolların da bomboş olduğu görüldü.

Taksim Meydanı havadan görüntülendi
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Meydan ve meydana çıkan yolların da bomboş olduğu görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Meydan polislere kalırken, binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği meydan bomboş kaldı. Öte yandan, Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar havadan görüntülendi. Görüntülerde Taksim Meydanı tamamen boş görünürken, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı da adeta sessizliğe büründü.
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