Taksim Meydanı kuşlara kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayalara kapatılan Taksim Meydanı kuş ve martılara kaldı. Demir bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanına yaya girişine izin verilmiyor. Yaya trafiğine kapatılan taksim meydanı kuş ve martılara kaldı. Kuş ve martılar Taksim Meydanında özgürce gezdi. Öte yandan Taksim Meydanında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayalara kapatılan Taksim Meydanı kuş ve martılara kaldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayalara kapatılan Taksim Meydanı kuş ve martılara kaldı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayalara kapatılan Taksim Meydanı kuş ve martılara kaldı. Demir bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanına...

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