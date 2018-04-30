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30 Nisan 2018 Pazartesi 19:17

Taksim ve İstiklal Caddesi’nin girişleri bariyerlerle kapatılmaya başlandı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi. Bariyerler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerine yerleştirilmeye başlandı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nin girişleri bariyerlerle kapatılmaya başlandı
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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi. Bariyerler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerine yerleştirilmeye başlandı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi İstanbul Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi. Getirilen bariyerler akşam saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerine yerleştirilmeye başlandı. Bariyerler plastik kelepçe ile birbirine bağlanırken, Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne girişler belli aralıklardan yapılıyor.
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