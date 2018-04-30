Taksim’de 1 Mayıs hareketliliği

1 Mayıs öncesinde, güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde kamyonlarla getirilen demir bariyerler, işçiler tarafından Taksim Meydanı’nın kritik noktalarına konuldu. Bu kapsamda Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişine ve Cumhuriyet Anıtı çevresine bariyerler konuldu.