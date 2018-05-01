Taksim’de eylem yapmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı

Güvenlik önlemlerini aşarak Taksim Meydanı’na gelen 4 kişi, pankart açmak isteyince polis müdahale etti. Eylemciler gözaltına alındı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda alınan güvenlik önlemlerini aşan 4 eylemci...

Güvenlik önlemlerini aşarak Taksim Meydanı’na gelen 4 kişi, pankart açmak isteyince polis müdahale etti. Eylemciler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’nda alınan güvenlik önlemlerini aşan 4 eylemci pankart açmak istedi. Yasak olmasına rağmen Taksim Meydanı’na kadar çıkan eylemciler, üzerinde "Taksim yasağını tanımıyoruz, yaşasın 1 Mayıs, devrimci gençlik dernekleri" yazan bir pankart açtı. Bunun üzerine polis ekipleri eylemcilere müdahale ederek gözaltına aldı.