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29 Nisan 2018 Pazar 17:17

Taksim’de insan seli

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim’e akın etti. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstiklal Caddesi’ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

Taksim'de insan seli
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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim’e akın etti. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de etkisiyle İstiklal Caddesi’ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

İstanbul’da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı’nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkarttı. Bugün oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek isteyen çok sayıda vatandaşın da formalarıyla Taksim’e geldiği görüldü. İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvay ve ambulans ilerlemekte güçlük çekti.
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