Talihsiz genç toprağa verildi

Bursa’da geçtiğimiz hafta apandisit patlaması ve müdahalenin gecikmesi sonucunda vefat eden engelli genç Recep Kanyılmaz, toprağa verildi.Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, Kanyılmaz ailesi yüzde 99 engelli çocukları Recep Kanyılmaz’ı...

Bursa’da geçtiğimiz hafta apandisit patlaması ve müdahalenin gecikmesi sonucunda vefat eden engelli genç Recep Kanyılmaz, toprağa verildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, Kanyılmaz ailesi yüzde 99 engelli çocukları Recep Kanyılmaz’ı karın ağrısı şikayetiyle bir hastaneye götürdü. Engelli gencin patlayan apandisiti çekilen ultrasonda fark edilemedi. 2 gün sonra tekrar rahatsızlanan genç ailesi tarafından bu sefer Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülünce gerçek ortaya çıktı. Burada ameliyata alınan gencin apandisitinin patladığı ve 2 gün böyle gezdiği anlaşıldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen genç kurtarılamayarak, kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Hisartepe Niyazibey Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Yaşar İslam, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, çeşitli STK ve dernek yöneticisi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede zor anlar yaşayan baba Doğan Kanyılmaz ve anne Serap Kanyılmaz’ı yakınları sakinleştirdi.

Aile, ihmal sonucu çocuklarını kaybettiklerini ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini yinelediler.