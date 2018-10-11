Tanzanya’da 500 katarakt hastası gün ışığına kavuştu

Tanzanya’da 500 katarakt hastası ameliyatla tedavi olarak gün ışığına kavuştu.

Tanzanya’nın Mkuranga bölgesinde ameliyat edilen 500 katarakt hastası gün ışığına kavuştu. Afrika’nın çeşitli ülkelerinde katarakt ameliyatları gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği, son olarak Tanzanya’da 500 ameliyat daha gerçekleştirdi. Özellikle Afrika’nın kırsal kesimlerinde sıcak hava, beslenme ve iklim şartları sebebiyle pek çok insan genç yaşta katarakt olarak görme yeteneğini yitirmektedir. Göz doktoru sayısının yetersizliği de buna eklenince kırsal kesimlerde birçok hasta, ameliyat olamadan karanlığa mahkum yaşamaktadır.

"Bizlerin gördükleri onların hayalleri dedik”

Tanzanya’nın Mkuranga bölgesinde gerçekleşen ameliyatlar öncesi konuşan dernek Genel Sekreteri Coşkun Yıldız, "Bizlerin gördükleri onların hayalleri dedik ve 8 bin kilometre uzaktan gelerek bu bölgede katarakt ameliyatlarını yapacağız" açıklamasında bulundu.

Yıldız konuşmasına "Katarakt ameliyatı öncesi hastalarımızın tespitlerini yaptık ve ameliyatına karar verilen hastaları evlerinde ziyarete geldik. Bizlerde hastalarımızın şahsında yaklaşık 500 katarakt ameliyatının gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye’deki bağışçılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi buradaki yüzlerce hastaya ışık oldular. Allah birlerine bin katsın diyor ve teşekkür ediyoruz” dedi.

“Türk halkına çok teşekkür ederim”

Ameliyatına karar verilen Tanzanyalı hasta Hamed Njema, Türkiye’ye Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a selam söyledikten sonra, "Aldığımız destek bizim için hayati önemde, sanki rüyadayım, inanamıyorum. Gözlerim göremediği için çalışamaz ve evimin geçimini sürdüremez hale geldim, çocuklarım çok zor durumda tekrar Türk halkına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bir başka hasta Yajhesa Samnoy ise, Gözlerinin görmemesi sebebiyle çocuklarını göremediğini, ev işleri yaparken zorlandığını, çalışmak istemesine rağmen çalışamadığını söyleyerek,” Türk halkına ve bağışçılara teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgede yetersiz beslenme iklim koşulları kataraktın sebebi

Tanzanya’lı doktor Eljamher Batickhor ise ameliyat öncesi hastaları muayene ederken, bölgede katarakt hastası sayısının oldukça fazla olduğunu ve kataraktın bölgede yetersiz beslenme iklim koşulları ve buna bağlı sebeplerden meydana geldiğini söylediğini söyleyerek, “Bu rahatsızlığa yakalananlar günlük işlerini yapamaz hale geliyor” dedi.

Ameliyat öncesi düzenlenen törene Tanzanya Büyükelçi’si Ali Davutoğlu’nun eşi Davutoğlu da katıldı. Yeşim Davutoğlu, Türk bayraklarını sallayarak sevgilerini gösteren Tanzanyalı hastalara hitaben yaptığı konuşmada, “Kardeş ülke Tanzanya’ya yapılan ilk yardım değil. Devletimiz her türlü yardımı yapmaktadır ve yapacaktır. İnşallah bundan sonra dünyayı çok daha güzel görürsünüz, hepinize kucak dolusu sevgiler” dedi.

Hastalar yarım saatte ışığa kavuştu

Törenin ardından ameliyathanelere alınan hastalara yapılan müdahale sonrası yıllardır göremedikleri gün ışığına kavuşmanın sevinci vardı. Sıra halinde ameliyata alınan hastalar yaklaşık yarım saatlik bir operasyon sonrası ışığa kavuştu.

Ameliyat sonrası konuşan hasta Hamed Njema, "Buna inanamıyorum çok mutluyum bütün bağışçılara ve Türkiye’ye selam gönderiyorum" dedi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av Mehmet Cengiz ise, “Unutulmamalı ki Afrika kıtası nüfusunun yaklaşık yüzde 1,2’si, yani milyonlarca insan, halen önlenebilir körlük yüzünden gündelik hayata katılamamakta ve başkalarına bağımlı olarak hayatlarına devam etmektedirler. Yapılan işbirliği ve yardımlaşma sayesinde çok daha fazla hastaya, çok daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.