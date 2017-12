Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Gazi şehrimizin muhteşem direnişi, tarihe ‘Gaziantep Savunması’ adıyla altın harflerle nakşedilmiş büyük bir mücadele olarak geçti” ifadesini kullandı.



Loading...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Fadıloğlu, kutlama mesajında, “Gaziantep Savunması gibi tarihi tersine çeviren mücadele örneklerinin her zaman hatırlanması gerekir. Gaziantep’in kurtuluşunun eşsiz kahramanları, savaştı ve canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdüğümüz bu aziz vatanı bizlere en değerli miras bıraktı. Yurdumuzun her köşesinde, milli bir kahramanlık destanına dönüşen bu mücadelenin en çetin sahnelerinden biri de Antep topraklarında verildi. Bu destansı mücadeleyi, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek, aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü Aralık ayının başında startını verdiğimiz sportif, kültürel ve sanatsal erkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. Binlerce vatandaşımızın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerde il genelindeki 19 ortaokulumuzdan 300’ü aşkın yıldız kramponu 2. Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Kurtuluş Kupasında yeşil sahada buluşturduk. Etkinliklerin salon sporların ayağında ise 3. Geleneksel Badminton Kupasında katılımcı sporcu sayısı ile rekor kırarak 323 usta raketi kortlarda misafir ettik. 5. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupamızda ise il genelinden 21 lisemizin okul basketbol takımları mücadele ediyor. Dev adaların ve potanın perilerinin parke üzerindeki mücadelesini her gün tribünlerden yüzlerce basketbol sever ilgiyle takip ediyor. Yeşil sahada başlayan, kortlarda ve parke üzerinde devam eden 25 Aralık Kurtuluş Kupalarının bir diğer adresi ise Alleben Yüzme Havuzumuz olacak. 6. Geleneksel Kurtuluş Kupasında ise kulvarlarda yüzlerce altın kulacın dostça mücadelesini keyifle takip edeceğiz. Sportif etkinliklerimizin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediğimizGenç Seslerden Kurtuluş Konseri etkinliğinde Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında okuyan öğrencilerimiz birbirinden güzel eserleri icra etiler.Etkinliklerimizin devamı ise Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen Halkoyunları Kültür Şenliğiyle devam etti. Destansı Antep savunmasında sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Antep’i Gazilikle onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları 96 yıl önce bizlere emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu dileklerimle tüm Gazianteplilerin 25 Aralık Kurtuluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.