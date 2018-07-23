Tarihi Erzurum Kongresi 99 yıl sonra yeniden canlandırıldı

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 99’uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

23 Temmuz Erzurum kongresinin 99. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Havuzbaşı Atatürk büstü önünde çelenk sunum programı gerçekleştirildi. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince çelenk sunumu yapıldı.

Çelenk sunumundan sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen “Bundan tam 99 yıl önce, 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi, enkaz altında kalan milletimizin yeniden hayata dönmesini sağlayarak, ulusumuzun ebedi varlığını tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Milli mücadele dönemi ve kongreye uzanan tarihsel süreci şu sözlerle anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “1914 yılında başlayan ve 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Harbi, devletimiz için çetin şartlar altında geçti. Pek çok cephede düşmana karşı savaşan evlatlarımızın yüz binlercesi şehit olup kara toprağın bağrına düştü. Güzel memleketimiz, maalesef, savaşın yenik tarafında sayıldı ve 30 Ekim 1918’de, İtilaf Devletleriyle, Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kaldı. Hatırlandığı gibi; bu anlaşmanın bir sonucu olarak ordularımız terhis edildi. Askerlerimizin silahları toplandı. Limanlarımıza, kışlalarımıza el konuldu. Bu felaketler yaşanırken Yunanlılar İzmir’e asker çıkardı. Düşman donanması İstanbul’a girdi. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da hain planlar devreye sokuldu. Akdeniz bölgesinde Fransızlar ve İtalyanlar her türlü fesadı çevirir oldu. Bu vahim gelişmeler karşısında vatanına sahip çıkmak üzere harekete geçen milletimiz, her yerde Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri kurdu. Erzurum Müdafaayı Hukuk Cemiyeti de, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesi dâhil, bölge illerinden gelen delegelerle, Erzurum’da büyük bir kongre düzenledi” dedi.

Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9.Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

23 Temmuz Erzurum kongresinin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kongre binasında 99 yıl önce yapılan tarihi Erzurum kongresi temsili olarak yeniden canlandırıldı. Canlandırmanın yapıldığı Kongre salonunda İl protokolü ve vatandaşlar temsilen koltuklarda oturarak temsilci canlandırmaya eşlik etti.

Canlandırmadan sonra Kongre binasında yapılan resim sergisinin açılış nişanını kesen protokol vatandaşlar eşliğinde çok değerli eserlerinde bulunduğu resim sergisini gezdi.

Daha sonra tören kapsamında Kongre binasının önünde Mehter takımı gösterilerini sundu.

Sergi açılışının ardından konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 99 yıl önce gerçekleştirilen kongreyi tekrardan canlandırarak tarihe şahit olduklarını ifade ederek ”Kongremizin 99.yıl dönümünü kutladık 23 Temmuz 1919’da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi mekandayız az öncede Erzurum Kongremizin temsili canlandırmasını da o zaman ki salonda katılan delegelerin çocukları ve torunlarıyla beraber o kongreyi yeniden andık ve bu kongrede alınan kararları yeniden Erzurum’dan bütün Türkiye’ye duyurmuş olduk. 99 sene önce bu memlekete saldıran düşmanlara Erzurum’un dadaş kahramanları Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığın da bu vatan parçalanamaz bu ülke bölünemez bu memleketin birliğine ve dirliğine kimse zarar veremez, manda ve himaye kabul edilemez bu millet özgürlüğüne tekrar kavuşacaktır dedi ve Milli mücadeleyi bu topraklarda başlattı” diye konuştu.