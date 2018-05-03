GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:12

Tarihi Kentler Birliği’nden Mysia Fotoğraf Müzesi’ne ödül

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mysia Fotoğraf Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe Mahallesi’nde açtığı ve Bursa’da ilk olma...

Tarihi Kentler Birliği'nden Mysia Fotoğraf Müzesi'ne ödül
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mysia Fotoğraf Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin ‘Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe Mahallesi’nde açtığı ve Bursa’da ilk olma özelliği taşıyan Mysia Fotoğraf Müzesi, verilen emeklerin karşılığını almaya başladı. Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl iyi müzecilik örneklerini özendirmek maksadıyla düzenlediği ‘Müze Özendirme Yarışması’nda, Mysia Fotoğraf Müzesi ödüle layık görüldü. Arşiv ve koleksiyonculuk kategorisinde değerlendirilen Mysia Fotoğraf Müzesi’nin ödülü, 11-12 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek törende verilecek.

Bursa’nın ilk ve tek, Türkiye’nin üçüncü fotoğraf müzesi olan Mysia Fotoğraf Müzesi’ni, kısa zamanda 7’den 77’ye binlerce kişi ziyaret etti. Fotoğrafın ve ekipmanların doğuşu ve gelişimini, gerçekte nasıl bir serüvene sahip olduğunu gözler önüne seren Mysia Fotoğraf Müzesi’ni ziyaret edenler fotoğrafın tarihine tanıklık ederek fotoğrafçılık adına önemli bilgiler ediniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku