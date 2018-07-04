Tarihi Kurul Kalesi’nin 2300 yıllık adı araştırılıyor

Ordu’da yapılan arkeolojik kazılarda Türkiye’de tahtında oturan ilk “Ana Tanrıça Kibele” heykelinin bulunduğu 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde kazı çalışmaları tekrar başlıyor.

Mülkiyet itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip bulunan Kurul Kalesi’nde 8 yıldır süren kazılar bu yıl da devam edecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yine Gazi Üniversitesinden 15’i arkeolog olmak üzere 40 kişilik ekip tarafından sürdürülecek kazıların 16 Temmuz’da başlayacağını söyledi.

2016 yılının en önemli tarihi eseri bulunmuştu

Kurul Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, “Kurul Kalesi’nde geçtiğimiz yıllarda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen, 110 santim yüksekliğinde mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuş ve bizleri çok mutlu etmişti. Heykelin bulunmasının ardından bölgeyi 45 günde 20 bin kişi ziyaret etmişti. 6’ncı Mithridates’ın kalesi olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi’ndeki kazı çalışmalarına, bu sene de maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kurul’un 2 bin 300 yıllık gerçek adı araştırılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a Kurul Kalesi’ndeki arkeolojik kazılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kurul Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, 16 Temmuz’da 40 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Türkiye’de 2016 yılında devam eden kazılar arasında en önemli eserin bulunduğu Kurul Kalesi’nde saklı bir tarihi gün yüzüne çıkaracaklarını belirten Şenyurt, “Bu yıl yapacağımız kazılarda Kurul Kalesi’nin 2 bin 300 yıl önceki adının ne olduğunu bulmayı planlıyoruz. Kibele Heykeli’nin etrafındaki diğer önemli yapıları ortaya çıkararak bulacağımız herhangi bir kitabe veya benzeri dökümanla Kurul Kalesi’nin 2 bin 300 yıl önceki adının ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız” diye konuştu.

2019 yılında ziyaretçilere açılacak

6. Mithriadat’ın kalesi olan Kurul’un çok önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Şenyurt, “Bu zamana kadar mermer, çanak, çömlek, oklar savaş aletleri, takılar gibi önemli arkeolojik materyaller bulduk. Kibele’nin yanı sıra yine tanrı ve tanrıça heykelleri bulabiliriz. Ancak bu yıl ki çalışmalarımızda genellikle bu zamana kadar bulunan eserlerin restore edilmesi ve alanın turizme açılmasıyla ilgili çalışmalara yoğunluk vereceğiz. Çalışmalar devam ederken yapacağımız restore çalışmalarıyla, kaleyi 2019 yılında tamamen ziyaretçilere açmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.