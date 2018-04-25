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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:30

Tarihi Saat Kulesi’nin saati artık doğruyu gösteriyor

Sinop’ta Tarihi Saat Kulesi’nin 10 yıldır bozuk olan saatleri tamir edildi.Sinop Kültür ve Turizm Derneği, uzun yıllardır bozuk olan saatlerin tamir edilmesi için harekete geçti. İl dışından getirilen ustalar 60-70 bin lira talep edince elektronik...

Tarihi Saat Kulesi'nin saati artık doğruyu gösteriyor
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Sinop’ta Tarihi Saat Kulesi’nin 10 yıldır bozuk olan saatleri tamir edildi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği, uzun yıllardır bozuk olan saatlerin tamir edilmesi için harekete geçti. İl dışından getirilen ustalar 60-70 bin lira talep edince elektronik ustası Osman Aksu’dan yardım istendi. Osman Aksu, saatleri ücret almadan tamir etti. Saatleri tamir eden Aksu, "Onlarca yıldır çalışan bu saatler eskidi, paslandı. Biri ileri gitti, diğeri geri kaldı. Uzun zaman oldu bu saatler yılan hikayesine döndü. Bir gün duyduk ki birileri bu saatleri tamire gelmiş ve 60-70 bin TL gibi büyük bir ücret istemişler. ’Biz Sinop’ta bu saatleri tamir edebiliriz’ dedik. Sağ olsun bazı kişilerin dikkatini çekmiş, bana kadar geldiler. Onları bedelsiz, ücretsiz Sinoplu’ya hizmet olsun diye tamir edeceğime söz verdim. Bunları yaklaşık 2 ayda tamir ettim" dedi.

Saatin çalıştığını gören vatandaşlardan Necati Sağlam, “Güzel kalemizin saati uzun zamandır çalışmıyordu. Bugün saatin çalıştığını gördük. Bu saatin çalışması tüm Sinop halkı için çok güzel bir duygu" diye konuştu.
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