Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ’Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı gerçekleştirildi.

Tarihi Eski Çarşı’da bulunan Cinci Han’da ‘Tarihi Binalarda Yangından Korunma Uygulamaları ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Modülü’ projesi ve ‘Erasmusdays’ etkinlikleri kapsamında Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması çalıştayı yapıldı.

Safranbolu’yu korumanın ve restore etmenin önemli olduğunu belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, “UNESCO’ya girdikten sonra belediye, kaymakamlık, valilik ve işbirliği yaptığımız kurumlarla Safranbolu’yu korumaya devam ediyoruz. 17 evin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz. Tarihi Çarşı bölgesinde 67 dükkanı restore ediyoruz. Bunları restore etmek önemli ancak bunları korumak, her şeyden önce insanları korumak önemli. İnsanlar olarak bizler yaşadığımız yerlerde hakimiyet kurmayı seviyoruz. O hakimiyeti kurduğumuz zaman da bencil olabiliyoruz. Bizim binalarımız taş ve ahşabın iç içe geçtiği, genellikle ahşap ağırlıklı olan binalar. İçişleri Bakanlığı, Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak kendi altyapımızı geliştirmek anlamında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Karabük AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ise Safranbolu’nun medeniyet tarihinin önemli bir hafızası ve Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olarak kabul edildiğini söyleyerek, “Bu çerçevede geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biri olarak 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. ’Safranbolu Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması’ çerçevesinde Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından halen yürütülmekte olan ’Tarihi Binalarda Yangından Korunma Uygulamaları ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Modülü’ projemiz, Dışişleri Bakanlığı, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir" diye konuştu.

Program, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ın, ’Yangın Yönetmelikleri ve Tarihi Binalarda Yangından Korunma’ konusunda yaptığı sunumun ardından sona erdi.