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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:57

Tarihi yalı onarılmayı bekliyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı ’Vitaspirit’ adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’ndaki eşyalar tamamen tahliye edildi, tarihi yalı onarılmayı bekliyor.İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı...

Tarihi yalı onarılmayı bekliyor
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı ’Vitaspirit’ adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’ndaki eşyalar tamamen tahliye edildi, tarihi yalı onarılmayı bekliyor.

İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı ’Vitaspirit’ adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son hali denizden görüntülendi. İstanbul Boğazı’nda Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli kuru yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı. Geminin çarpmasıyla hasar gören yalının son durumu denizden fotoğraflandı. Denizden çekilen fotoğraflarda yalının ağır hasar aldığı dikkat çekerken, içerideki eşyaların da tamamının tahliye edildiği görülüyor.
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