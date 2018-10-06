Fatih’te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivali başladı. Festivalin ilk gününde vatandaşlara 17 bin porsiyon balık dağıtıldı. Vatandaşlar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fatih’te her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivali başladı. Festivalin ilk gününde vatandaşlara 17 bin porsiyon balık dağıtıldı. Vatandaşlar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak ve tüketimini arttırmak amacıyla Fatih Belediyesi ve KUMDER’in (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) işbirliğiyle bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivali başladı. Kumkapı Meydanı’nda düzenlenen festivale İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, KUMDER üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, İstanbul’un kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü de kutlanırken, Batman’da şehit edilen 8 asker için baş sağlığı dilendi. Sonrasında festivalde emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Vali Şahin ve Başkan Suver tezgahın başına geçti

Ardından balık tezgahının başına geçen Vali Şahin ve Başkan Suver, balık ekmek alabilmek için dakikalar öncesinden metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlara balık ikramında bulundu. Uskumru, palamut, istavrit ve hamsi tava gibi 17 bin kişilik deniz ürününün vatandaşlara ikram edildiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Denizden hak ettiğimiz ölçüde istifade edemiyoruz”

Festivalin balık tüketimi ve balıkçıların desteklenmesi noktasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Fatih Belediyesi’ni tebrik ediyorum burada tabi önemli olan balık bilincinin oluşturulması. Balık hem gençlerimizin hem çocuklarımızın yetişme çağında çok önemli bir besin. Olabildiğince doğal olan bir besin. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşadığımızı hep iddia ediyoruz ama denizden hak ettiğimiz ölçüde istifade edemiyoruz, etmiyoruz” dedi.

“İlgi, alaka fevkalade, bu sene balık da bol”

Vatandaşların deniz ürünlerine ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Gördüğünüz gibi ilgi, alaka fevkalade, bu sene balık da bol, malum balık aynı zamanda bir kültür. İstanbul denizlerin ve kıtaların bulunduğu yerde kurulmuş bir şehir. Hem balıkçı esnafımızı destekleyelim hem vatandaşlarımızın balık tüketimini arttıralım diye malumunuz artık balıktan daha sağlıklı et gıda kalmadı. En doğal gıdamız, bu gıdayı tüketmenin kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

“Herkes bol bol yesin”

B alık ekmek için uzun süre sırada beklediğini ancak balık için değeceğini ifade eden bir vatandaş, “Balığı çok severiz, evde de pişiririz. Büyük balıkların hepsini yiyoruz, herkes bol bol yesin” dedi.

Festival boyunca 8 bin kişilik uskumru, 4 bin kişilik palamut, 2 bin 500 tane istavrit tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 2 bin 500 kişilik çupra ve levrek vatandaşlara ikram edilecek. Festivalin ikinci ve son günüde ise Galata Köprüsü’nde oltayla balık tutma yarışması düzenlenecek. Toplamda 20 bine yakın deniz ürününün vatandaşlara ikram edileceği festivalde oltalarını Galata’dan sallayan vatandaşlar arasından en çok balığı tutan yarışmacılara da ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.