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26 Nisan 2018 Perşembe 15:31

Tarım arazisindeki kaçak yapıya

Osmangazi Belediyesi, Aksungur Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilmek istenen bir deponun temelini yıktı.Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası’nı kaçak yapılardan temizliyor....

Tarım arazisindeki kaçak yapıya
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Osmangazi Belediyesi, Aksungur Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilmek istenen bir deponun temelini yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Bursa Ovası’nı kaçak yapılardan temizliyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksungur Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilmek istenen bir deponun temelini yıktı. Deponun temeli iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edilirken, arazi yeniden tarıma uygun hale getirildi. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, modern Osmangazi’yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.
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