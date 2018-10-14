14 Ekim 2018 Pazar 15:06

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Besicilerimize iyi haberimiz var. Besicilere yem desteği kapsamında şeker fabrikalarından çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız. Bu sebeple besicilerimize yem alımında rahat bir nefes alabilme

IHAAW150629-GEN/14-10-2018 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Besicilerimize iyi haberimiz var. Besicilere yem desteği kapsamında şeker fabrikalarından çıkan küspemizi 90 liradan 60 liraya indirmiş bulunmaktayız. Bu sebeple besicilerimize yem alımında rahat bir nefes alabilmeleri ve enflasyon ile mücadelede böyle bir destek vermeyi uygun bulduk" dedi. 14.10.2018 15:06:29 TSI NNNN