Tarsus’ta sünnet olacak 1750 çocuk şehir turu yapacak

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Sünnet Şöleninin ikincisi 20 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak.

Sünnet Şöleni programı saat 12.00’de Belediye tesisleri içerisinde başlayacak. Öğle yemeği ve Mevlidin ardından çocuk animasyonları ve eğlencelerle devam edecek. Saat 14.00’de başlayacak şehir turuyla sünnet olan 1750 çocuk araçlarla şehirde hoşça vakit geçirecek.

Bu yılda sünnet olan çocukların kirvesi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, kirve olmaya her yıl talip olduğunu belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, “Belediyecilik dokunmaktır hissetmektir. Vatandaşının iyi gününde kötü gününde yanında olmaktır. Tarsus’un kirvesi olacağım demiştim. Sünnet dinimizin bir şartı, geleneğidir. Amacımız sünnet merasiminin maddi külfetini elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince sayıda ailelerimizin üzerinden almak ve çocuklarımızın ömürleri boyunca bizleri hayırla hatırlamalarını sağlamaktı. Tarsus’ta sünnet olacak evlatlarımızı anlaştığımız hastanede geçen yıl olduğu gibi bu yılda sünnetlerini yaptırdık. Toplamda 1750 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 20 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizle ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız. Sünnet Şölenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Başkan Can, 1750 çocuğu araçlarla şehir turu yaptırarak, unutulmaz bir gün yaşatacaklarını söyledi.