‘Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları’ Maltepe Üniversitesi’nde konuşuldu

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilen ‘Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları’ başlıklı sempozyum Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları’ başlıklı sempozyum Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen sempozyuma; Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve mezunları başta olmak üzere Yargıtay hakimleri, ilk derece mahkemesi hakimleri, noterler, savcılar ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, sempozyumun Türk Medeni Kanunu’nu ve Türk Borçlar Kanunu’nu çok yakından ilgilendirdiğini söyleyerek, “Özel hukuka ilişkin kanunların neredeyse eş zamanlı olarak değiştiği salt kanun değişikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle öğretideki ve uygulamadaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde Türk Medeni Kanunu’nu ve Türk Borçlar Kanunu’nu çok yakından ilgilendiren bir sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Yusuf Aksar’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Bölge Adliye Mahkemeleri’nin faaliyete geçmesi önemli bir kilometre taşı”

Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin faaliyete geçmesiyle Yargıtay’ın iş yükünün azaldığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Hem adli hem idari yargıda ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri giderek artan veya ağırlaşan iş yükü sorunuyla karşı karşıyadır. 2017 yılı itibariyle Yargıtay hukuk daireleri ve hukuk genel kurulunda 322 bin 909, ceza dairelerinde ve ceza genel kurulunda 342 bin 775, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da 513 bin 343 derdest dosya bulunmaktadır. Geçmiş iş yükü temizlendiğinde bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle Yargıtay’a gelen dosya sayılarının hukuk davaları bakımından yüzde 75, ceza davaları bakımında yüzde 85 oranında azalacağı öngörülmektedir. 2016 yılında Yargıtay’a bir milyon dava dosyası gelmişken geçtiğimiz 2017 yılında 330 bin dava dosyası geldi. Böylelikle üçte bir-iki oranında filtrasyona tabi tutuldu. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki; Bölge Adliye Mahkemeleri’nin faaliyete geçirilmiş olması Yargıtay’ın iş yükünün azalması ve gerçek fonksiyonu olan içtihat mahkemesi niteliğine kavuşması bakımında önemli bir kilometre taşıdır.”

“Ülkemiz için kayda değer bir sempozyum”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar ise sempozyumun bilimsel ve akademik faaliyetlere katkı sunacağını belirterek, “Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği en büyük organizasyonlardan birisi ‘Taşınmaz Hukukun Güncel Sorunları’ adlı sempozyum. 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan iki günlük sempozyum. Alanında uzman saygın hukukçuların katıldığı, taşınmaz hukukuyla ilgili en son güncel tartışmaları ele alacak olan, bilim dünyasına katkı sunacağı düşünülen bir çalışma ve akademik faaliyettir. Tabi bu sempozyumun iki açıdan çok önemli olduğu yön var; bunlarda bir tanesi öncelikle uygulayıcılarla akademisyenleri bir araya getirilmesi özellikle Yargıtay Başkanımız teşrif ettiler. Özellikle hukuk eğitimi açısından ne gibi alınması gereken önlemler var genel olarak bizleri aydınlattılar. Yine aynı şekilde ikinci olarak özellikle uygulayıcıların yoğun bir şekilde katıldığını görüyoruz sempozyumun katılım listesine baktığımızda bu da ne denli güncel bir konunun ülkemiz açısından önemli olan bir konunun tartışıldığını göstermesi açısından kayda değer” diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‘Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu’ ile taşınmazı konu alan kira sözleşmeleri, imar hukukunun sorunları, Rekabet Kurumu kapsamında eşya hukukuna ilişkin sonuçlar, kamu taşınmazlarında üst hakkı kapsamında ortaya çıkan sorunlar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin Yargıtay Kararları ve kamulaştırmasız el atma gibi taşınmaz hukukunun temel sorunlarını ele alacak. İki gün sürecek olan sempozyum konuşmaları kitaplaştırılarak hukuk dünyasına kazandırılacak.