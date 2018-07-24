GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 13:27

TATLITOP’ta kupalar sahiplerini buldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin en uzun soluklu spor organizasyonu olan ve 26 yıldır her yaştan sporcuyu parkede buluşturan TATLITOP Basketbol Şöleni final müsabakalarıyla tamamlandı.Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin organizasyonuyla Belediye...

TATLITOP'ta kupalar sahiplerini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin en uzun soluklu spor organizasyonu olan ve 26 yıldır her yaştan sporcuyu parkede buluşturan TATLITOP Basketbol Şöleni final müsabakalarıyla tamamlandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin organizasyonuyla Belediye Spor, Biz Olalım Spor ve Çimen Spor kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen heyecanlı turnuvaya bu yıl, 20’si kız, 35’i erkek toplam 55 takım katıldı. 13-23 Temmuz tarihleri arasında Sırmalar Spor Kompleksi’nde 103 maça ev sahipliği yapan TATLITOP’ta 13 kategoride 240 sporcu kupa için ter döktü.

Basketbol şölenini final gecesine; Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Jandarma komutanı Teğmen Remzi Kılıç, Milli eğitim Müdürü Mustafa Efe, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda basketbol sever katıldı.

Her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP’ta tek potalı final maçlarının ardından gruplarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. Büyük ilgi gören TATLITOP Şampiyonası’nın final gecesinde ise en büyük alkışı engelli sporcular aldı.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, TATLITOP’un gayesinin ‘dostluk ve mücadele’ olduğunu belirterek, “Bunun en büyük ispatı 26 yıldır düzenlediğimiz bu büyük organizasyondur. Her yıl büyük bir katılımla TATLITOP’a sahip çıkan sporseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun, kültürel ve sportif aktivitelerin insan hayatına nasıl katıldığının gösterilmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum. Hayata sporun yerleştirildiğinde ne kadar anlamlı değerlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu heyecanı sporcularımızın yanı sıra ailelerimizde yaşadı. Mustafakemalpaşa’nın artık bir markası olan bu şöleni önümüzdeki yıllarda yeniliklerle devam ettireceğiz. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm takımları kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum " dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku