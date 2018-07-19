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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:03

Tavukları eksilince kümese güvenlik kamerası kurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kümesten tavuk çalan tilki güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde tavuk çalmak için kümese giren tilkinin girdiği yerden çıkamaması izleyenleri güldürdü.Akyazı İlçesinde ikamet eden bir kişi evinin...

Tavukları eksilince kümese güvenlik kamerası kurdu
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kümesten tavuk çalan tilki güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde tavuk çalmak için kümese giren tilkinin girdiği yerden çıkamaması izleyenleri güldürdü.

Akyazı İlçesinde ikamet eden bir kişi evinin bahçe kısmında bulunan kümesten her sabah tavuklarının eksildiğini gören vatandaş, hırsızı yakalamak için çareyi kümese kamera kurmakta buldu. Sabah uyandığında yine bir tavuğunun eksildiğini ve birisinin de yaralandığını gören vatandaş, kurduğu güvenlik kamerasını açıp, olayın nasıl olduğunu izlemeye başladı. Gördüğü görüntüler karşısında şaşkına dönen ev sahibi, kümese dadanan hırsızın tilki olduğunu gördü. Vatandaş, tilkinin tavuk hırsızlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüler kısa zamanda büyük ilgi gördü. Görüntülerde kümese giren tilki’nin girdiği yerden çıkamaması ise izleyenleri güldürdü.

Öte yandan, görüntülerde tilkinin ilk önce kümese girip bir tavuğu çalması ve daha sonrada tilkinin ikinciye gelmesi gözüküyor.
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