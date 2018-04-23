TAY-DER seçimde destek arayışlarına Diyarbakır’dan başladı

TAY-DER, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek arayışlarına Diyarbakır’dan başladı. TAY-DER Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Gömük, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ABD ve FETÖ ile işbirliği içinde ittifak kuran bazı partiler için STK olarak harekete geçtik” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurulan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek çalışmalarına Diyarbakır’dan başladı. Çalışmalar kapsamında kentte bulunan TAY-DER Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Gömük, Hasan Paşa Hanı’nda kitaplaştırdığı ‘15 Temmuz Yurtta Sulh İddianamesi’ kitabının imza gününde açıklama yaptı. Açıklamada TAY-DER İl Başkanı Burhan Bırak ile İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan da hazır bulundu.

“Yabancı mihraklardan talimat alan partilerin de dersini vereceğiz”

Burada konuşan Gömük, “Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu TAY DER olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ABD ve FETÖ ile işbirliği içinde ittifak kuran bazı partiler için STK olarak harekete geçtik. Bu minvalde açık oynanan oyunu bozmak için Diyarbakır’dan başladık. Çünkü Diyarbakır ve bölge halkı daha önce hendek olaylarında ABD ve FETÖ’nün çok büyük oyunlarını bozmuştu. Bugün burada FETÖ’nün hainliğini anlatan 15 Temmuz Yurtta Sulh İddianamesini kitaplaştırmıştık tüm Türkiye’ye dağıtmak için ücretsiz veriyoruz. Burada FETÖ’nün 15 Temmuz’daki görüşmeleri, 15 Temmuz’a tiyatro diyen kişilerin bu kitabı okuyarak tiyatro olmadığını, senaryo olmadığını, tamamen FETÖ ve ABD ilişki içerisinde olduğunu anlatan bir kitaptır. Bu kitapta hepsi toplanmıştır. 15 Temmuz işgal girişimi halkın desteğiyle bertaraf edildiyse 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halk olarak destek verip yabancı mihraklardan talimat alan partilerin de dersini vereceğiz. 25 Haziran gülen Türkiye mesajı veren siyasi cambazların da korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anlatıp başta Diyarbakır’dan başladık. Buradan Hatay, Hakkari, Şırnak ve hemen hemen Türkiye’nin 81 ilini dolaşacağız dernek olarak” dedi.