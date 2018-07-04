GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:33

TBMM Başkanı Kahraman’dan veda ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a veda ziyaretinde bulundu.TBMM Başkanı Kahraman, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette...

TBMM Başkanı Kahraman'dan veda ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a veda ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Uslan, Gazi Üniversitesine verdiği desteklerden dolayı Kahraman’a teşekkür etti. Görüşmenin ardından Kahraman ve Uslan birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Gazi Üniversitesi Senatosu’nun 13 Nisan 2017 tarihli kararıyla TBMM Başkanı Kahraman’a 15 Temmuz mel’un darbe ve işgal girişiminin önlenmesinde çok önemli bir görevi kahramanca yerine getirmesi sebebiyle ‘Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler’ alanında Gazi Üniversitesi tarafından fahri doktora tevdi edilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku