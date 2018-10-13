Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’nin Cenevre kentinde Sudan Meclis Başkanı ve heyeti ile bir araya geldi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’ye düzenlediği ziyaret kapsamında, Cenevre kentinde Sudan Meclis Başkanı ve heyetiyle görüştü.
TBMM Başkanı Yıldırım İsviçre’de Sudan Meclis Başkanı ve heyetiyle görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’nin Cenevre kentinde Sudan Meclis Başkanı ve heyeti ile bir araya geldi.