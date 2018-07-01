TCG Gediz fırkateyni Kuzey Kutbu’nda

TCG Gediz fırkateyni, 25 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında icra edilmekte olan NATO Dynamic Mongoose Tatbikatı kapsamında 70 derece kuzey enleminin kuzeyine de geçerek Kuzey Kutup dairesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

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