TCG Gediz fırkateyni, Kuzey Denizi’nde yapılan NATO’nun önemli deniz tatbikatlarından Dynamic Mongoose 2018 kapsamında Kuzey Kutbu’na geldi.TCG Gediz fırkateyni, 25 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında icra edilmekte olan NATO Dynamic Mongoose Tatbikatı kapsamında 70 derece kuzey enleminin kuzeyine de geçerek Kuzey Kutup dairesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.
TCG Gediz fırkateyni Kuzey Kutbu’nda
TCG Gediz fırkateyni, Kuzey Denizi’nde yapılan NATO’nun önemli deniz tatbikatlarından Dynamic Mongoose 2018 kapsamında Kuzey Kutbu’na geldi.