TCG Gediz, TCG Sancaktar ile Akdeniz’de buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Gediz’in, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin iştirak ettiği Açık Deniz Eğitimleri kapsamında Lizbon’a intikal etmekte olan TCG Sancaktar ile Akdeniz’de buluştuğunu ve gemiyi törenle selamladığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TCG Gediz’in, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin iştirak ettiği Açık Deniz Eğitimleri kapsamında Lizbon’a intikal etmekte olan TCG Sancaktar ile Akdeniz’de buluştuğunu ve gemiyi törenle selamladığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, "SNMG-1 görevi dönüşünde ana vatana intikale geçen TCG Gediz, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin iştirak ettiği Açık Deniz Eğitimleri kapsamında Lizbon’a intikal etmekte olan TCG Sancaktar ile 21 Temmuz 2018 tarihinde Akdeniz’de buluşmuş ve gemiyi törenle selamlamıştır" denildi.