Tecavüzcülere idama karşı çıkan Berna Laçin’den, Medine’ye hakaret

Çocuk tecavüzcülerine idam istenmesine karşı çıkan Berna Laçin, Medine’ye hakaret etti.

Müslümanlara iftira atan Berna Laçin, Medine’yi tecavüz rekorları kıran topraklar olarak tanımladı. Berna Laçin’i istatistikler yalanladı. Çocuk istismarlarının rekor kırdığı yerin Medine değil, Laçin’in aşık olduğu Avrupa ülkeleri ve ABD olduğu görüldü.

Berna Laçin’in, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı yalan bilgiler içeren paylaşım, büyük tepki gördü.

Tecavüzün en çok yaşandığı 10 ülke şöyle:

"1- ABD, 2- Güney Afrika, 3- İsveç, 4- Hindistan, 5- İngiltere, 6- Almanya, 7- Fransa, 8- Kanada, 9- Sri Lanka, 10- Etiyopya".

Diğer yandan, oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımında "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Berna Laçin’in "@bernalacin35" adlı Twitter hesabından 3 Temmuz’da halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğu kaydedildi. Yazılı açıklamada, Berna Laçin hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160. maddesi uyarınca ’halkın dini değerlerini aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.