TED Malatya Koleji öğrencileri ve velilerinden sosyal sorumluluk projesi

TED Malatya Koleji ana sınıf öğrencileri ve velileri tarafından, Malatya’da bulunan devlet anaokullarında okuyan öğrencilere yönelik kitap ve oyuncak yardımında bulunuldu.TED Malatya Koleji ana sınıf öğrencileri ve velileri örnek bir sosyal...

TED Malatya Koleji ana sınıf öğrencileri ve velileri tarafından, Malatya’da bulunan devlet anaokullarında okuyan öğrencilere yönelik kitap ve oyuncak yardımında bulunuldu.

TED Malatya Koleji ana sınıf öğrencileri ve velileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Öğrenci ve veliler Malatya’da bulunan devlet anaokullarında okuyan öğrencilere kitap ve oyuncak yardımı yaparak öğrencilerin yüzünü güldürdüler.



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Yapılan yardımlar devlet okullarında okuyan öğrencileri mutlu ederken, yardım sırasında duygusal anlar yaşandı.