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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:57

Tekirdağ’da çeşmelerinden çorba akmaya başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin yaz ayları gün boyu soğuk su, kış ayları ise çorba ikramı yaptığı İkram Çeşmelerinde sıcak havaların sona ermesiyle birlikte yeniden sıcak çorba ikramı başladı.Hafta içi her gün sabah 06.30...

Tekirdağ'da çeşmelerinden çorba akmaya başladı
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin yaz ayları gün boyu soğuk su, kış ayları ise çorba ikramı yaptığı İkram Çeşmelerinde sıcak havaların sona ermesiyle birlikte yeniden sıcak çorba ikramı başladı.

Hafta içi her gün sabah 06.30 ile 09.30 saatleri arasında Köprübaşı, Cengiz Topel Meydanı ve Otogar karşısında hizmet veren İkram Çeşmeleri’nden her gün farklı bir çorba, işlerine ya da okullarına gitmek için erken saatlerde evlerinden çıkan Süleymanpaşalılara ücretsiz olarak ikram ediliyor.

“İkram çeşmelerimiz ile vatandaşlarımızın yanlarındayız”

İkram Çeşmelerinin kullanımını vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belirlediklerini belirten Başkan Eşkinat; “Yaz sıcaklarında vatandaşlarımızın soğuk içme suyu ihtiyacını karşılayarak kış aylarında da sabah erken saatlerde işine, okuluna giden vatandaşlarımızın güne sıcak bir çorba ile başlaması bizi mutlu ediyor. Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa İkram Çeşmelerimiz ile yanlarındayız” dedi.

Çorbalar dost eli aşevinde yapılıyor

İkram Çeşmelerindeki çorbaların Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi’nde hazırlandığına vurgu yapan Eşkinat; “Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi’nde görevli personellerimiz gece 03.00’te 04.00’te vatandaşlarımız ücretsiz olarak bir bardak sıcak çorba içebilmesi için hazırlıklara başlıyorlar. Hafta içi her sabah 06.30 - 09.30 saatleri arasında Cengiz Topel Meydanı, Otogar karşısı ve Köprübaşı mevkisi olmak üzere 3 ayrı noktada bu hizmeti 4 yıldır vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hafta içi her sabah 06.30 - 09.30 arası tüm vatandaşlarımızı ikram çeşmelerine bekliyoruz”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; “Kış aylarında İkram Çeşmelerimizden her sabah yüzlerce bardak sıcak çorba ikram ediyoruz. Bu sayıyı talebe göre arttırıyor, çorba biten çeşmelerimize takviye yapıyoruz. Sıcak çorba ikramı ile vatandaşımızın hem yüzünü güldürüyor hem de içini ısıtıyoruz. Hafta içi her sabah 06.30 - 09.30 arası tüm vatandaşlarımızı İkram Çeşmelerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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