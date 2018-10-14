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14 Ekim 2018 Pazar 16:14

Tekirdağ’da Derya Baykal’a sevgi seli

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Çiftçiler Günü etkinliklerine katılan sanatçı Derya Baykal, kendi yaptığı tacı kadınlara armağan etti.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında tarım ve hayvancılık...

Tekirdağ'da Derya Baykal'a sevgi seli
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Çiftçiler Günü etkinliklerine katılan sanatçı Derya Baykal, kendi yaptığı tacı kadınlara armağan etti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında tarım ve hayvancılık alanında kadın çiftçileri desteklemek adına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi. Önder Çiftçi Kadın Kolları Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte kadın çiftçiler, ürettikleri yöresel ve organik ürünlerin satışını yaptı. Programa sanatçı Derya Baykal ve Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer de konuşmacı olarak katıldı. Derya Baykal, kendi yaptığı tacı kadınlara göstererek, “Ben bugün taç yaptım. Bütün hanımları bu taçla taçlandırmak istiyorum. Bu tacın üstünde neler var? Bu tacın üstünde buğday başakları var, ceviz var, fındık var, fıstık var ve öğreten kadının her zaman kolunda bir altın bileziği var. Bu temsili bir şey ama ben bugün keşke hepinize tek tek yapabilseydim. Bugün hepinizin başında bu tacı hayal ediyorum, hepiniz bu altın bilezikle taçlandırılıyorsunuz. Aslında bunu belediyeye hediye edeceğim, belki orada bir yerde tutarsınız, bu kadınların her zaman başımızın üstünde yeri var, çok önemli işler yapıyorlar” dedi.

“Gerçekten gözlerim doluyor”

Kadınların son zamanlarda çok iyi işlere imza attığına değinen Baykal, “Özellikle son zamanlarda kadınların o kadar kendine güveni geldi ki, o kadar cesur adımlar atıyorlar ki, insan gurur duyuyor. Ben hepinizi takip ediyorum belki siz bilmiyorsunuz ama internette çok vakit harcıyorum, bakıyorum kadınlara gerçekten gözlerim doluyor. O kadar güzel şeyler yapıyor. Birazdan gezeceğim, kadınların öğrettiği şeyleri de göreceğim. Gerçekten burada olmak ayrı bir keyif, her zaman ben belediyelerimizin gerçekten kadının arkasında olduğunu hissetmek istiyorum. Bütün belediyelerimizin, bu çok önemli. Her zaman da sesleniyorum çok önemli bir katkı yapıyorsunuz sayın başkanım, çok önemli bir şey bu. Kadınlara şu tezgahları kurmak, onlara ürettiklerini pazarlayacak bir alan sunmak, kursları açmak, bunlar çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Eşler de kadınların arkasında olmalı”

Kadınların aileye ve ekonomiye katkı sağlamasının önemine değinen Baykal, erkeklere de seslendi. Baykal, “Biraz önce o kadar güzel hikayeler dinledim ki yani ben de çok mail alıyorum bu konuda, kadınlar ayaklarının üzerinde durabilmeliler. Bu ne olursa olsun ailesine, ekonomiye bir katkı sağlayabilmeliler. Onun için hepiniz her zaman öğretin, burada eşler de var, eşlerden de destek istiyoruz. Gerçekten yani sadece başkan değil, eşler de kadınların arkasında olmalı, eşlerine güvenmeli” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Özellikle tarımsal hizmetlerde çok ciddi boyutlarda katkıda bulunduk. Örneğin çok da önemli olan Tekirdağ’ın toplam 6 bin 313 kilometre arazisi var. 4 bin 69 kilometresi tarım arazisi. Yani bunu her zaman söylüyorum, tarım bu bölgede çok önemli. Türkiye’de üretilen buğdayın 20’de 1’i, ayçiçeğinin yüzde 33’ü, kanolanın yüzde 65, pirincin yüzde 8’i, üzümün yüzde 3’ü, arpanın yüzde 2’si bu bölgeden çıkıyor. Öylesine tarımsal bir zenginliğimiz var ki. Bunu iyi bir yere götürmek aynı zamanda kadınlarımızın katkılarıyla olacaktır” açıklamasında bulundu.

Derya Baykal, sahnedeki konuşmasının ardından kurulan çadırlarda kadınları ziyaret etti. Yoğun bir sevgi seliyle karşılaşan Baykal, kadınlarla yakından ilgilendi. Kadınlar ise Derya Baykal’la fotoğraf çekinebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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