Tekirdağ’da, FETÖ’den 8 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltına alınan 24 kişiden 8´i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturmada Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamladı. Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılırken 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Yapılan operasyon kapsamında, firari durumda bulunan ve 2 zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.