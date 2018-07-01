Tekirdağ’da Kabotaj Bayramı töreni

Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

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