Tekirdağlı hayırsever anaokulu yaptırıyor

Tekirdağ’da bir hayırsever tarafından yaptırılacak anaokulunun protokolü imzalandı.

Tekirdağ’da bir hayırsever tarafından yaptırılacak anaokulunun protokolü imzalandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine hayırsever Fatih Bozkurt tarafından 8 derslikten oluşan bir anaokulu yapılmasına dair protokol imzalandı. Protokol, Vali Mehmet Ceylan önderliğinde Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve hayırsever Fatih Bozkurt tarafından Valilik makamında imzalandı.

Vali Ceylan, hayırsever Fatih Bozkurt’u Tekirdağ için yaptığı çalışmadan dolayı tebrik ederek, valilik olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.