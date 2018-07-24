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24 Temmuz 2018 Salı 12:38

(Tekrar) Karı koca birlikte şifa ekiyor

Kırklareli’nde yaşayan bir çift, dünyanın en şifalı bitkileri arasında yer alan ekinezya yetiştirerek, hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.Kırkareli’nin Lüleburgaz ilçesi Emirali köyünde yaşayan Serap ve Önder...

(Tekrar) Karı koca birlikte şifa ekiyor
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Kırklareli’nde yaşayan bir çift, dünyanın en şifalı bitkileri arasında yer alan ekinezya yetiştirerek, hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kırkareli’nin Lüleburgaz ilçesi Emirali köyünde yaşayan Serap ve Önder Ayyıldız çifti, tarlalarında ekinezya ekme kararı aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün katkılarıyla fidelerini alan çift ekim işine başladı. İlk etapta 50 kökü tarlasında deneyen çift başarılı bir verim aldıktan sonra üretime başladı. Çift elde edecekleri bitkinin çiçeklerini keserek kurutma yöntemi ile aktarlara pazarlamayı düşünüyor.

"Bu yıl ilk defa 2 buçuk dekarlık bir alana ekinezya ekiyoruz"

İlk etapta deneme amacıyla 50 kökü ektiklerini ve başarılı bir verim aldıktan sonra ekim işine başladıklarını belirten Serap Ayyıldız, "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği uğraşıyoruz. Bu arada lavanta yetiştiriciliği de devam ediyor. Ekinezyaya daha önce bir 50 kök kadar bir denememiz oldu, iklim şartlarına uygun olduğunu fark etmiştik ve daha büyük alana ekme karar verdik. Bu yıl ilk defa 2 buçuk dekarlık bir alana ekinezya ekiyoruz. Bu yıl iyi bir verim bekliyoruz. Çiçeklerini keserek kurutma yöntemi ile aktarlara pazarlamayı düşünüyoruz" dedi.

"Bu projeyi öğrendikten talip olduk"

Projeyi öğrendiklerinde beraber ortaklaşa bir karar alarak ekme kararını aldıkların belirten Önder Ayyıldız "Daha önceden dikkatimizi çeken bir bitki olmuştu. Bu sene de Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin bir projesiyle ekinezya bitkilerinin dikileceği bilgisini aldığımızda biz de dikme karar verdik. Bu proje öğrendikten sonra biz bu projeye talip olduk arkadaşlarımızda uygun gördüler bu denemeyi bizim tarlamızda bizim bahçemizde yapmaya karar verdiler. Biz de Nisanın 24’ü gibi gelen fidelerimizi dikimini yaptık. Yetiştiriciliği hakkında çeşitli yerlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda biz de artık dikmeye başladık. Normalde tüm gövdesi kullanılabiliyor, bunları çaylarda çeşitli karışımlarda faydalanıyorlar direnç arttırıcı, bağışıklığını arttırıcı olduğu söylenen ve kökeni Kuzey Amerika olan bir bitki, Kızılderililer bunu yüzlerce yıl kullandığı çeşitli kaynaklarda belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
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