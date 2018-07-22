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22 Temmuz 2018 Pazar 12:28

Telabyad’da YPG’nin flama oyunu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında terör örgütü YPG denetiminde bulunan Suriye’nin Telabyad ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütünün sözde flamaları küçük flamalarla değiştirilmişti. Bugün ise tekrar büyük flamanın...

Telabyad'da YPG'nin flama oyunu
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında terör örgütü YPG denetiminde bulunan Suriye’nin Telabyad ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütünün sözde flamaları küçük flamalarla değiştirilmişti. Bugün ise tekrar büyük flamanın asıldığı görüldü.

Akçakale’nin karşısında terör örgütü YPG’nin denetiminde bulunan Telabyad ilçesinde geçtiğimiz günlerde sözde flama indirilip küçük flama asılmıştı. Bugün itibari ile küçük flama yerine büyüğünün asıldığı görüldü. Asılan büyük flama Akçakale’nin Hürriyet Mahallesi ile Yeni Mahalle’den görülüyor.
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