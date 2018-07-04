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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:36

Teleferiğe binenlerin sayısı, o illerin nüfusunu geçti

Ordu’da, 2011 yılında hizmete giren teleferik hattı, 2018 yılının ilk 6 ayında taşıdığı yolcu sayısı 10 ilin nüfusunu geride bıraktı.

Teleferiğe binenlerin sayısı, o illerin nüfusunu geçti
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Ordu’da, 2011 yılında hizmete giren teleferik hattı, 2018 yılının ilk 6 ayında taşıdığı yolcu sayısı 10 ilin nüfusunu geride bıraktı.

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı 7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor.

Ordu manzarası ile de gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihleri arasında taşıdığı yaklaşık 220 bin yolcu sayısı ile Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Gümüşhane, Artvin, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinin nüfusunu geride bıraktı.

Teleferik hattı hakkında açıklamalarda bulunan vatandaşlar ise güzel bir hizmet olduğunu belirterek, Ordu ve Türkiye ekonomisi açısında önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Ordu’nun, kent merkezinin güzelliğinin yanı sıra, yaylaları ve ovalarıyla gezilecek çok fazla alana sahip olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlerin Ordu’yu gezmeleri gerektiğini vurguladı.

"Artık Ordu’nun simgesi”

Ordu’da bir süre görev yaptıktan sonra tayini çıkan ve tatil için Ordu’ya gelen Canberk Karoğlu, “Karadeniz’e gelip, bu sahil hattından geçip Ordu’ya muhakkak uğranılıyor, burası bir durak gibi. Teleferik artık buranın bir simgesi olmuş. Buraya gelen her vatandaş artık buna binmeden gitmiyor. Teleferiğe binip Boztepe’den Ordu’yu gözlemesi ve oradaki tesislerden faydalanması, hem oradaki ekonomiye hem de kent merkezindeki ekonomiye katkı sağlıyor. Sadece yerli nüfus değil, yurt dışından gelen pek çok turlar sayesinde de artık teleferik Ordu’nun bir simgesi haline geldi. Ordu için önemli bir kazanç. İnsanlar genellikle Ordu’yu bir durak olarak görüyor, bu da ekonomi açısından oldukça önemli" dedi.

2017 yılında Ordu nüfusundan fazla yolcu taşımıştı

Öte yandan teleferik, geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 bin yolcu taşıyarak, 2017 yılında 742 bin olan Ordu nüfusundan fazla yolcu taşımıştı. Kısa sürede Boztepe’ye çıkan teleferik ayrıca halk tarafından ulaşım aracı olarak da kullanılıyor.
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