Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin işbirliğinde 2016 yılında başlatılan “Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin işbirliğinde 2016 yılında başlatılan “Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Hurşit Ziya Taşkent, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, dünyanın hız çağında bulunduğunu belirterek, emek verilerek ortaya çıkarılan kültür-sanat eserlerinin çok hızlı bir şekilde milyonlara ulaşmasıyla telif hakkı sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyeti azaltmak için kapasite geliştirmeye yönelik AB ile bakanlık olarak Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi projesini gerçekleştirdiklerini anlatan Arısoy, "Hızı olumsuz olarak değerlendirmiyorum. Hız aynı zamanda kültür endüstrisinde bir büyümeyi sağlıyor. Eğer zamanında bu teknolojik gelişmeye uygun bir mevzuat alt yapısı sağlayabilirsek hakikaten Türkiye için büyük bir kazanç haline gelir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise, AB Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarının, Türkiye ile AB üyesi ülkelerin ortak Avrupa inşasındaki önemli bir unsur olduğunu belirttiği konuşmasında, IPA fonlarının eşleştirme projelerine kaynak sağladığını ve AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin kurumları arasında ortak çözümleri teşvik ettiğini ifade etti.