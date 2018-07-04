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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:17

Terasta çalışan işçi yürekleri ağza getirdi

Eskişehir’de 9 katlı bir binanın çatı katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Terasta çalışan işçi yürekleri ağza getirdi
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Eskişehir’de 9 katlı bir binanın çatı katında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir binada çalışan işçi, görenleri hayrete düşürdü. Hiçbir tedbir almadan metrelerce yükseklikte çalışan vatandaş adeta canını hiçe saydı. Bir terasın kenarlarını kapatmak için ince profillerin üzerine oturarak çalışan işçi, matkap kullanarak plakaları tutturmaya çalıştı. Olası bir kazanın eşiğinde çalışan işçi adeta ölümle dans etti. Son yıllarda yaşanan ve ölümle sonuçlanan iş kazasına rağmen kemerle bir yere bağlı olmayan ve koruyucu kıyafet giymeyen vatandaş, bu kadarına da ’pes’ dedirtti. İş sonuna kadar bir kaza yaşanmaması ise insanların içine su serpti.
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