Terör bitti huzur geldi

Terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günden güne farkındalıklar oluşuyor. Kapalı spor salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine Beytüşşebaplılar akın etti.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olayları yüzünden etkinliklere gidemeyen vatandaşlar güvenlik güçlerinin sayesinde huzuru buldu. İlçenin birçok eksikliğini düzeltmek vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalar günden güne devam ederken, öte yandan birçok etkinlik de yapılıyor. Kato Dağı eteklerinde bulunan 17 bin nüfuslu ilçe kayyum eliyle düzeliyor. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İstanbul’dan davet ettiği bir grup tiyatrocuyu ’Kaymakam’ adlı hikaye ile Beytüşşebaplılara unutulmaz anlar yaşattı. Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonunda düzenlenen tiyatro gösterisine bine yakın insan katıldı. Aralarında polis, öğretmen, öğrencilerinde bulunduğu kalabalık geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. 3 saat süren tiyatro gösterisinde kaymakamların zorlukları, yaşam öyküleri, çektikleri çileler ve aile hayatı ele alındı.

İlçe Kaymakamı Murat Şener gösteri öncesinde yaptığı açıklamada Beytüşşebaplıların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi. Kaymakam Şener, "Mesaj verebilmek için, bir şeyler anlatabilmek için bu memlekette yananları unutturmak için doğruluk adına insanların yaşamış oldukları zorlukları sizlere anlatmak için İstanbul’dan bu ekibi sizlerle buluşturduk. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Dün yoldan gelirken beni aradılar hanımefendinin babasının vefat ettiğini söylediler. Tabi biz ona yetişebilmesi için aynı gün geri gitmesini söyleyince de çok büyük bir fedakarlık örneği gösterip geri dönmeyip bu tiyatroyu sizlerle buluşturmuş oldu. Ben kendilerine özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki faaliyetlerimiz, çalışmalarımız daha çok olacak başından beri söylüyoruz. Bütün gayemiz Beytüşşebap’ı normalleştirmek" dedi.

Gösteriden sonra açıklama yapan Vasvi Durmuş isimli vatandaş bu tür faaliyetlere Beytüşşebaplılar olarak aç olduklarını bu yüzden yapılan faaliyetler için emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Durmuş, "Tiyatro gösterisini keyifle izleme şansımız oldu. Bu yüzden herkese çok teşekkür ederim. Biz bu faaliyetlere açız bu tür faaliyetlerin devamı olsun isteriz’’ diye konuştu.

İstanbul’dan gelen tiyatro balans ekibi oyuncularından Ömür Aktan, Türkiye’yi karış karış, il il, ilçe ilçe gezdiklerini söyledi. Aktan, "Tiyatronun olmadığı yerlere gidiyoruz. Hikaye-i kaymakam oyununu ele aldık. Beytüşşebap’ta olmaktan mutluyuz. İkinci kez gelişimiz çok güzel bir ilçe sıcak kanlı insanlarımız bizi mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Oyunculardan birinin babası vefat etmesine rağmen Beytüşşebaplılar için sahne aldı

Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener’in daveti üzerine gelen tiyatro ekibi içinde bulunun oyunculardan biri İstanbul’dan Şırnak’a gelince babasının vefat ettiğini öğrenmesine rağmen geri dönmeyerek tiyatroyu Beytüşşebaplılarla buluşturdu. Bu durumu oyun sahnelenirken öğrenen Beytüşşebaplılar oyuncunun fedakarlığı karşısında gözyaşlarını tutamadı.