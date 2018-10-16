Terör mağduru çocuklar ilk kez sirk izledi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde düzenlenen sirk gösterisi, ilçede yıllarca terör yüzünden sokağa çıkamayan çocukların ilgi odağı oldu. Gösteriyi izleyen çocukların şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

Dargeçit Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İlçe Belediyesi ile GAP İdaresi tarafından Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivalini düzenlendi. Festival çerçevesinde ilçe meydanında sirk gösterisi yapıldı. Yıllarca terör yüzünden sokağa çıkamayan çocuklar yoğun ilgi gösterdikleri etkinlikte yapılan birbirinden farklı gösterileri şaşkınlıkla izledi.

Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rızvan Eroğlu, GAP İdaresine teşekkür ettiğini belirterek, “Öğrencilerimize yaşattıkları bu güzel etkinlik için GAP idaresi ve gösteri ekibine teşekkür ederiz. İlçemizde artık hizmetler vatandaşımız için devletimizin yaptığı onlarca yatırım vatandaşın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın bölgemize aktardığı kaynaklar artık teröre değil vatandaşa aktarılıyor. Çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.