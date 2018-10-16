GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:24

Terör mağduru çocuklar ilk kez sirk izledi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde düzenlenen sirk gösterisi, ilçede yıllarca terör yüzünden sokağa çıkamayan çocukların ilgi odağı oldu. Gösteriyi izleyen çocukların şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

Terör mağduru çocuklar ilk kez sirk izledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Mardin’in Dargeçit ilçesinde düzenlenen sirk gösterisi, ilçede yıllarca terör yüzünden sokağa çıkamayan çocukların ilgi odağı oldu. Gösteriyi izleyen çocukların şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

Dargeçit Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İlçe Belediyesi ile GAP İdaresi tarafından Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatları Festivalini düzenlendi. Festival çerçevesinde ilçe meydanında sirk gösterisi yapıldı. Yıllarca terör yüzünden sokağa çıkamayan çocuklar yoğun ilgi gösterdikleri etkinlikte yapılan birbirinden farklı gösterileri şaşkınlıkla izledi.

Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rızvan Eroğlu, GAP İdaresine teşekkür ettiğini belirterek, “Öğrencilerimize yaşattıkları bu güzel etkinlik için GAP idaresi ve gösteri ekibine teşekkür ederiz. İlçemizde artık hizmetler vatandaşımız için devletimizin yaptığı onlarca yatırım vatandaşın hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın bölgemize aktardığı kaynaklar artık teröre değil vatandaşa aktarılıyor. Çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku