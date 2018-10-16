Terör polisi 38 öğrenciyi geziye götürdü

Adana terör polisi "Komşuda ne var?" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 38 dezavantajlı öğrenciyi Hatay’a götürerek tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro...

Adana terör polisi "Komşuda ne var?" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 38 dezavantajlı öğrenciyi Hatay’a götürerek tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından sosyal ve kültürel projeler kapsamında sosyo-ekonomik açıdan zayıf olan bölgelerde yaşayan 14-18 yaş grubuna yönelik özellikle risk grubu içinde bulunan, ekonomik ve sosyal faktörlerden dolayı yaşadığı mahallenin ya da çevrenin dışına çıkamamış, ülkede bulunan farklı kültürlerle etkileşim halinde olamamış öğrencilerin farklı kültür ve fikirlerin farkına varması ve o kültürlere saygı duyması amacıyla "Komşuda ne var?" projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında daha önce Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin’e götürülen çocuklar bu kez de Hatay’a götürüldü.

Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesinden seçilen toplamda 38 ve 2 öğretmen, terör polis tarafından Hatay’a götürülerek burada Antakya Müzesi, St Pierre Kilisesi, Titus Kaya Tünelleri, Harbiye Şelalesi ve Uzun Çarşı rehber eşliğinde ziyaret edildi.

Projeyle gençlerin toplumsal duyarlılığa sahip birer vatandaş olarak yetiştirilmesi, çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları toplumda sosyolojik sorunlarla karşılaşan, çevresine açılamayan, kapalı toplum psikolojisiyle büyüyen öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak farklı düşüncede insanların olduğunu öğrenmesine yaşadıkları sosyal çevreye uyum sağlamasına yardımcı olunması, bireye yaşadığı toplumda değerlilik ve ait olma duygusunun kazandırılması amaçlandığı bildirildi.

Geziye katılan öğrencilerde farklı şehir ve kültürleri tanımaktan çok mutlu olduklarını söyledi.