Terörden arınan Silopi’de halaylı 23 Nisan kutlamaları

Terör olaylarının ardından yıllar sonra Şırnak’ın Silopi ilçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteriler sırasında çocuklar müzikler eşliğinde halaylar çekerek günlerini doyasıya kutladı.

Silopi Kaymakamlığında yapılan çelenk sunma töreninin ardından 23 Nisan kutlamaları uzun bir aradan sonra ilk kez stadyumunda kutlanmaya başlandı. İlçede daha önce yaşanan terör olayları nedeni ile 23 Nisan etkinlikleri kapalı alanlarda yapılıyordu. Ancak ilçenin terörden arındırılması ile beraber kutlama ilçe stadyumunda açık alanda yapıldı. Havadan drone ile kaydedilen kutlamalara Silopili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Resmi tatil olması nedeni ile aileleri kundaktaki bebekleri ile beraber 23 Nisan kutlamalarına eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okuması ile beraber kutlamalar başladı. Günün anlam ve önemini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan yaptı. Dayanan, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihinin dönüm noktalarından olduğunu söyledi. Dayanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye, bu yıla kadar her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaşmıştır. Bu yolda kuşkusuz tarihine, kültürüne sahip çıkan bir kuşağın varlığı bizlere umut vermektedir. Ülkemizin zenginliği olan çocuklarımız, dinamizm, değişim ve ülkemizin her alanda gelişme gayretinin de kaynağıdır” dedi.

Kürtçe müzik eşliğinde halay çekildi

Silopi Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu tarafından Silopi yöresine ait yöresel kıyafetler giyen folklor ekibi Kürtçe müzik eşliğinde halay çekerken, etkinlik alanında bulunan diğer öğrenciler de halay çekerek eşlik etti. Daha sonra yapılan konuşmanın ardından okulların hazırlamış olduğu çeşitli etkinlikler gösterime sunuldu. Gösteriler sırasında çalınan müziklere eşlik eden öğrenciler gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar ise halaylar çekerek 23 Nisan kutlamalara eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kutlamalarda daha önce çeşitli spor branşlarında yapılan etkinliklerde birinci olan okullara şampiyonluk kupasını İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş verdi. Program daha sonra yapılan tören yürüyüşü ile sona erdi.